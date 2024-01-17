بحث رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني م. محمد بوعركي مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت تشانغ جيانوي سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن السيبراني لاسيما تطوير البنية التحتية التكنولوجية والأمنية وتبادل الخبرات بين الجانبين بهذا الشأن.



وذكر المركز الوطني للأمن السيبراني في بيان صحافي ان هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز التعاون مع الدول الصديقة في مجال الأمن السيبراني وتجسيدا للعلاقات الاستراتيجية التي تحظى بها الكويت مع الصين.



ولفت إلى أنه تم خلال اللقاء بحث إمكانية الارتقاء بالتعاون الأكاديمي في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال. ونقل البيان عن السفير جيانوي إعرابه عن تطلعات بلاده لتقديم الدعم وتبادل الخبرات مع الكويت في مجال الأمن السيبراني.



بدوره، أعرب بوعركي وفق البيان عن ترحيبه بما أبداه السفير الصيني من تطلعات لتحقيق التعاون في مجال الأمن السيبراني، مؤكدا رغبته في تلبية تلك التطلعات بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك.