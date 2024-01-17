يقام في المركز الوطني للفنون المسرحية في بكين معرض يضم أكثر من 100 عمل فني أصلي من العصر الفيكتوري في المملكة المتحدة.



تحت عنوان «أصداء من عصر الآلة البخارية الفن في العصر الفيكتوري»، ويقدم المعرض للجمهور لوحات زيتية وألوانا مائية ورسومات ومنحوتات أبدعها العديد من الفنانين المشهورين من تلك الحقبة، مثل رسام المناظر الطبيعية ويليام تيرنر.



يركز المعرض، الذي يستضيفه المركز الوطني للفنون المسرحية والمتحف الوطني في ليفربول، على تطور الفن البريطاني خلال هذه الفترة، ويمكن للجماهير التعرف على المشهد الفني النابض بالحياة والمتنوع للمملكة المتحدة خلال ذروتها. وسيستمر المعرض حتى 25 مارس المقبل.