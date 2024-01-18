

محمد الجلاهمة



قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد ببراءة مواطن مهندس في وزارة الكهرباء ووافد وإلغاء حكم إدانتهما من قبل محكمة أول درجة «الجنايات» بالحبس 10 سنوات وتغريمهما 241 ألف دينار في قضية تسريب الاختبارات لطلبة الثانوية العامة على مواقع التواصل.



وكانت النيابة العامة وجهت للمدعى عليهما تهم إفشاء أسرار وزارة التربية بنشر اختبارات الثانوية العامة بمقابل مادي تجاوز 241 ألف دينار، عبر بيع الاختبارات المصححة بمبالغ تتراوح بين 25 و50 دينارا لكل مادة. وثبت لمحكمة الاستئناف كفايـــة الأدلـــة وعدم معقوليتها وعدم انطباق جريمة إفشاء الأسرار وتسريب الاختبارات، إذ إن الطلبة تحصلوا عليها من مجهولين بعد توزيع الاختبارات في اللجان وليس قبلها، ناهيك عن أن المتهم الأول حاصل على شهادة هندسة ولديه طلبة في الجامعة في حصص دروس خصوصية والمبالغ المضبوطة لدى المتهمين من تلك الدروس. يشار الى أن محكمة الجنايات قضت بحبس المتهمين 10 سنوات وتغريمهما 241 ألف دينار مع إبعاد الثاني من البلاد بعد تطبيق العقوبة.