

في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تربطه بالعديد من المؤسسات الحكومية في جميع القطاعات، استضاف بنك الكويت الوطني سلسلة من ورش العمل لموظفي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ركزت على تغطية المجالات الحيوية المتعلقة بأنشطة الصندوق الكويتي في مجالات الخزينة والتمويل التجاري وتحويلات الأموال.



وتم تنظيم ورش العمل في المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني بمشاركة 25 من موظفي الصندوق الكويتي للتنمية خلال الفترة من 10 ديسمبر 2023 حتى 14 الجاري، وشملت ورشتي عمل عقدتا على مدى 4 أيام.



وتخللت ورش العمل مناقشات تفاعلية وتبادل للمعرفة والخبرات بهدف تعزيز العلاقة بين الصندوق الكويتي وبنك الكويت الوطني، وضمان استمرار الدعم لمساهماته الحيوية ومبادراته الإستراتيجية في التنمية الاقتصادية العالمية، حيث يقوم الصندوق بدور فاعل في جهود التنمية الدولية بما يقدمه من مساعدات فنية وقروض بشروط ميسرة لتمويل مشاريع التنمية في العديد من الدول النامية.



وبهذه المناسبة، قالت مدير إدارة شركاء الأعمال في الموارد البشرية للمجموعة غنى بن غريب: تعكس هذه الورش سعي الوطني نحو القيام بدور فاعل في تطوير القدرات والطاقات البشرية داخل المؤسسات الحكومية بصفته الشريك المصرفي الرئيسي للقطاع الحكومي.



وأشارت إلى أن البنك يأخذ على عاتقه تنمية وتطوير العنصر البشري ضمن شراكاته مع جميع المؤسسات وخاصة الحكومية وذلك انسجاما مع التزامات البنك المجتمعية والتنموية، التي تأتي جنبا إلى جنب مع العديد من المبادرات التي تتواصل سنويا إيمانا منه بالأثر الفاعل لهذه البرامج الهادفة في خدمة المجتمع وأبنائه، كما انها تترجم الدور القيادي الذي يلعبه البنك الوطني في هذا المجال منذ عقود طويلة.



وأضافت بن غريب ان نشر الثقافة المصرفية وتعريف الكوادر العاملة في المجال الحكومي على العمل المصرفي بشكل عام يأتي ضمن حرص البنك على تحقيق تناغم بين أهداف الاستدامة الاقتصادية للمجموعة وتلك الخاصة بالدولة والقائمة في الوقت نفسه على العنصر البشري المدرب وفقا لأعلى المعايير العالمية.



وأوضحت ان بنك الكويت الوطني تربطه علاقات وثيقة ومميزة مع المؤسسات الحكومية الكويتية، مشيرة إلى أن خطط تدريب الكوادر الوطنية الكويتية تأتي في إطار التآزر والمساهمة الفاعلة من البنك في إعداد جيل يتمتع بقدرات تنافسية وإنتاجية تميزه كقوة عمل وطنية.