

هادي العنزي



واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت انتصاراته في الدوري العام بعدما تجاوز العربي 108-67 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ضمن منافسات القسم الثاني للمسابقة، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 18 نقطة، فيما وصل العربي إلى النقطة الـ14. وفي مواجهة أخرى، تغلب الصليبخات على القرين 80-60، ليرفع الفائز رصيده إلى 16 نقطة، فيما رفع الخاسر رصيده إلى 13 نقطة.



في المواجهة الأولى لم يجد الكويت بطل النسخة السابقة للدوري صعوبة بتجاوز «الأخضر» بعدما بسط أفضليته على مجريات المباراة منذ بدايتها بفضل تألق حمد عدنان وعبدالرحمن السهو والمحترفين الهاييتي كادي لالان والأميركي توني كار.



وجاءت المواجهة الثانية بين الصليبخات والقرين تنافسية في أغلب فتراتها، وكشف الأول عن رغبة كبيرة في الفوز بالمباراة، لتعزيز حظوظه بالتأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة، للمنافسة على الفوز باللقب.



وقد تمكن «الأحمر» من إنهاء النصف الأول للمواجهة متقدما بفارق 7 نقاط (38-31)، وفي الربع الثالث زاد الصليبخات من صلابته الدفاعية، وقوته الهجومية، ليرفع الفارق إلى 21 نقطة (63-42)، ولم يستطع القرين العودة في الربع الأخير للمباراة، ليخرج خاسرا بفارق 20 نقطة.