حنان عبدالمعبود



أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إحالة مسؤول سابق في المعهد العالي للفنون المسرحية الى النيابة العامة بتهمة ارتكاب شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمة التزوير في محرر رسمي.



وقالت «نزاهة»، في بيان لها، «استمرارا للجهود الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 24 من قانون إنشائها والذي بموجبه تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية معلومات وبيانات ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة مسؤول سابق في المعهد العالي للفنون المسرحية الى النيابة العامة بتهمة ارتكاب شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمة التزوير في محرر رسمي والمجرمة في نصوص المواد أرقام 10 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والمادة 257 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء الكويتي والمعتبرة من ضمن جرائم الفساد».



وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.