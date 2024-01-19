عبدالعزيز الفضلي



أعلن منسق جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بالكويت مدير منطقة العاصمة التعليمية منصور الديحاني، في تصريح لـ «الأنباء»، عن فوز المعلمة سناء البراك بجائزة المعلم المتميز، وفوز الطالبة جنان الشريف بجائزة الطالب المتميز من الكويت في مسابقة الشيخ حمدان للأداء التعليمي المتميز.



وهنأ الديحاني الفائزتين بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى إنجازات الكويت بهذه الجائزة، كما هنأ إدارتيهما المدرسية والأسرة التربوية، مع تأكيده الحرص على دعم المتميزين وكل من يسعى لتقديم الأفضل في أي من المجالات التعليمية والتربوية.