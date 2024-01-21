عبدالعزيز الفضلي



دعت وكيلة التعليم العام بالتكليف حصة المطوع المناطق التعليمية بضرورة تسجيل الاجازات على سجل المعلم في التوقيت الصحيح وعدم التأخير.



وقالت المطوع في نشرة أصدرتها وحصلت «الأنباء» على نسخة منها إنه «ونظرا للمخالفات القانونية المترتبة عن التأخير في تسجيل الإجازات، حيث لوحظ تسجيل بعض الاجازات على برنامج سجل المعلم بعد القيام بها وبعد صدور القرارات الخاصة بها، مما يفيد وجود تقصير وتراخ لدى المختصين في تسجيل هذه الإجازات على برنامج سجل المعلم في التاريخ المناسب». وعليه، وجهت «للتعميم على جهة الاختصاص العمل على مراعاة تسجيل الاجازات وإنهائها على برنامج سجل المعلم في التوقيت الصحيح، وعدم التأخير في ذلك ليكون السجل معبرا عن الواقع الصحيح لوضع المعلم في كل الأوقات». وأملت «إعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال مع مساءلة المختصين عن تقصيرهم وتأخرهم في تسجيل الاجازات على سجل المعلم بعد القيام بها وبعد انتهاء مدتها».‫