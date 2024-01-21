

في إطار مشاركة البنك التجاري الكويتي ومساهماته الفعالة في نشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي، يواصل البنك دعمه لحملة «لنكن على دراية» بنشر الإرشادات التي تساعد الجميع على تجنب الوقوع بفخ الاحتيال المالي بجميع طرقه وأنواعه.



حيث نظم فريق التواصل المؤسسي بالبنك التجاري لقاء تنويريا في شركة نفط الكويت في منطقة الأحمدي لتوعية الموظفين بطرق الاحتيال المالي وكيفية تجنبها وذلك في ظل الأساليب التي يتبعها المحتالون في هذه الآونة.



وفي هذا السياق، قدم المسؤولون بإدارة مراقبة الاحتيال التابعة لقطاع العمليات في البنك شيخة الصفي وعبدالله البسام شرحا حول عمليات الاحتيال التي تتم على حسابات العملاء محذرين العملاء من التجاوب مع المحتالين.



وتناول الفريق في شرحه أساليب الاحتيال المستخدمة حاليا مثل قيام المحتالين بالاتصال عبر الهاتف وانتحال شخصية موظف من البنك أو جهة رسمية أخرى، وطلب معلومات شخصية وبنكية بحجة تجديد البيانات أو القيام بإرسال رسالة نصية بهذا الخصوص لإعادة تفعيل بطاقة السحب الآلي أو الحساب المصرفي. بالإضافة إلى ذلك، قد يطلب المحتالون من العملاء تزويدهم برقم التحقق OTP، وحذر الفريق جمهور العملاء من التفاعل مع أي أرقام مجهولة أو بريد إلكتروني غير معروف، وكذلك تجنب تحميل التطبيقات من متاجر التطبيقات غير الموثوقة، مع ضرورة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال.



بدورها، قالت أماني الورع نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك: تكتسب حملة «لنكن على دراية» أهمية كبيرة في نشر التوعية بين جميع أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم عند التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية. ويحرص التجاري على المشاركة الفعالة بشرح وتوضيح جميع الجوانب المرتبطة بالاحتيال المالي ومجالات الخدمات المصرفية بشكل عام.