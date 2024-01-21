

هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولى اهتمام الدولة بالمشروعات القومية، والتي يأتي على رأسها مشروعات الطاقة المتجددة لزيادة مشاركة الطاقة النظيفة إلى 42% بحلول عام 2030 من القدرة الكلية لشبكة الكهرباء القومية، والتي تندرج ضمن أهداف التنمية الشاملة للدولة، مشيدا بالتشجيع التام من قبل الدولة لشركات القطاع الخاص كي تتمكن من الدخول بقوة في قطاع إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.



جاء ذلك، امس خلال زيارة مدبولي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة أسوان، حيث تفقد مشروع محطة الطاقة الشمسية التابعة لشركة «أكوا باور» بمنطقة «كوم أمبو»، يرافقه وزير التنمية المحلية هشام آمنة، ومحافظ أسوان أشرف عطية، ومسؤولو الشركة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تترك ذلك القطاع بالكامل لاستثمارات القطاع الخاص وإدارته وتشغيله، بحيث تستفيد الدولة من الطاقة المولدة، قائلا: «إن محافظة أسوان تعد من أفضل المواقع لإنتاج الطاقة الشمسية نتيجة طبيعة الطقس في تلك المحافظة المميزة، ما يدعم مزيدا من المشروعات في ذلك القطاع خلال المرحلة المقبلة».



وأعرب عن تقديره لجهود شركة «أكوا باور»، موضحا أنها تعد من أكبر الشركات التي تتعاون مع الحكومة خلال الفترة الأخيرة، فيما يخص مشروعات الطاقة الشمسية.



واستمع مدبولي، أثناء تفقد المشروع، إلى شرح من قبل مدير محطة الطاقة الشمسية أحمد علي مصطفى، مبينا أن وزارة الكهرباء قامت بإسناد مشروع للطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته 200 ميغاواط لشركة «أكوا باور» بمنطقة «كوم أمبو» بمحافظة أسوان، وذلك بطاقة إنتاجية تكفي لتلبية احتياجات 130 ألف وحدة سكنية.



وأكد مدير المحطة أن شركة «أكوا باور»، التي تعد المطور والمستثمر والمشغل السعودي الرائد في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه بطاقة إنتاجية تبلغ 7.6 ملايين متر مكعب يوميا والمحرك الأول في مجال الهيدروجين الأخضر وتحول الطاقة، تقوم بتنفيذ وتشغيل مشروع كوم أمبو بنظام الـBOO، ما يرفع عن كاهل الدولة تكلفة المشروع، حيث تقدر التكلفة الاستثمارية بنحو 168 مليون دولار.



وأوضح أن الشركة قامت بتمويل المشروع بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، برئاسة كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، ومشاركة صندوق أوپيك، صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا، صندوق المناخ الأخضر، والبنك العربي و«أبيكورب».