

أصدرت الهيئة العامة للرياضة عدة قرارات تنظيمية جديدة تم نشرها في الجريدة الرسمية، حيث شمل القرار الخاص بشأن لائحة ضوابط استضافة ومنح الدعم لمقرات الهيئات الرياضية، وقرارا بتعديل بعض أحكام القرار رقم 43 لسنة 2023 الخاص بضوابط التعاقد مع الأجهزة الفنية والطبية بالهيئات الرياضية.



كما صدر القرار رقم 27 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام القرار 45 لسنة 2023 الصادر بلائحة وضوابط التعاقد مع اللاعب الأجنبي، وكذلك القرار 28 لسنة 2023 بشأن تعديل القرار 41 لسنة 2023 الصادر بلائحة ضوابط احتساب جوائز الدرع العام، والقرار رقم 29 لسنة 2024 الخاص بإلغاء القرار 22 لسنة 2020 الصادر بإشهار الاتحاد الكويتي للفروسية.