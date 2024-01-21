آلاء خليفة



هنأت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح على الثقة السامية التي حظي بها بتشكيل الحكومة، مشيدة باختيار وزير التربية ووزير التعليم العالي د. عادل العدواني لهذا المنصب، معربة عن تفاؤلها بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التطور والنهوض بمؤسسات الدولة ودفع البلاد إلى رحاب التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الكويت خلال المرحلة المقبلة.



وفي تصريح صحافي، قال أمين صندوق الجمعية عذبي الهاجري إن اختيار د. عادل العدواني وزيرا للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ضمن التشكيل الحكومي الجديد يصب في خانة ما نادت به الجمعية سابقا بأن يكون وزير التربية من داخل مؤسساتها.



وأعرب الهاجري عن تطلعاته لأن تشهد المؤسسات التعليمية تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة في معالجة القضايا التربوية والأكاديمية المتراكمة، ورفع جودة التعليم ورفع مستوى جودة التعليم في مؤشرات التصنيف العالمية وتحقيق غايات الإصلاح والتطوير.



ودعا وزير التربية إلى ضرورة التعاون مع الروابط والجمعيات التعليمية والأكاديمية والأخذ بآرائها والاستفادة من تجاربها وخبراتها لحل المشاكل والقضايا العالقة والوصول إلى الهدف المنشود في تطوير التعليم.



وشدد على ضرورة أن يكون التعليم ضمن أولوية الاهتمام الحكومي وطرح القضايا الملفات التعليمية والأكاديمية بكل شفافية أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية، لسن التشريعات والقوانين، ووضع والخطط الاستراتيجية الواضحة المعالم وتحديد الاحتياجات والمتطلبات للنهوض بالمؤسسات التعليمية، مع ضرورة الأخذ بآراء المختصين في الشأنين التعليمي والأكاديمي.



وشدد الهاجري على ضرورة الاهتمام بالإداريين وفتح المجال أمامهم للحصول على وظائفهم القيادية والإشرافية في مؤسسات التعليم والجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي، مطالبا الوزير بالإسراع في تطوير منظومة العمل الإداري بالوزارة بأحدث الأساليب والبرامج، والعمل على اكتساب الإداريين البرامج والمهارات اللازمة للقيام بأعمالهم على أكمل وجه، مع ضرورة فتح المجال أمام الراغبين في استكمال دراساتهم الجامعية والعليا والحصول على الدورات التدريبية اللازمة.



واختتم الهاجري بالتأكيد على مد يد التعاون من الجمعية مع الوزير العدواني بكل طاقاتها وإمكاناتها وقدراتها من أجل تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.