ثامر السليم



دعا أمين عام الجامعة د.فايز الظفيري مراكز العمل في جامعة الكويت الى الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام المركبات الحكومية بسائق والمخصصة لمراكز العمل بالجامعة، مشيرا الى ان من واجبات مراكز العمل المخصص لها مركبات بسائق ان السائق غير مسؤول عن أي بريد وفي حال إرسال بريد يقع على مركز العمل مسؤولية إرسال شخص مسؤول عن البريد وتوزيعه.



وجاء في التعميم الذي أصدره د.الظفيري مؤخرا، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان المركبات المخصصة لمراكز العمل مع سائق لا يجوز استخدامها بدون سائق، كما لا يجوز استخدام المركبات في الأغراض الشخصية، لافتا الى ضرورة الإبلاغ الفوري لإدارة الخدمات العامة في حال عطل المركبة أو امتناع السائق عن العمل أو الغياب أو تغبير أي من المركبة أو السائق وأي ملاحظات تواجه مركز العمل عن طريق (واتساب قسم النقليات). ودعا الى ضرورة إعداد كشف الحركة اليومية للمركبة وموافاة إدارة الخدمات العامة به نهاية كل شهر ويكون ذلك بخطاب معتمد من رئيس مركز العمل على أن يتضمن الخطاب مدى التزام السائق بالحضور والانصراف وتأدية العمل، مؤكدا على منع مراكز العمل التواصل المباشر مع الشركة المتعاقد معها لأي سبب من الأسباب ويكون التواصل عن طريق إدارة الخدمات العامة الجهة المشرفة على العقد.



ولفت الى انه في حال رغبة مركز العمل في استغلال المركبة بعد الدوام الرسمي تتم مخاطبة إدارة الخدمات العامة كتابيا لطلب الإذن بالعمل الإضافي، على أن يكون ذلك قبلها بفترة كافية مع تحديد الغرض الذي سوف تستخدم المركبة به وعدد ساعات العمل الإضافي، مشيرا الى انه في حال طلب مركبة إضافية بصورة مؤقتة يرجى ارسال الطلب قبلها بفترة كافية مع الالتزام بأنه قي حال الزيارات الرسمية والاجتماعات ارفاق الدعوة مع الطلب.



وأشار الى ان واجبات سائق المركبة تتضمن ان يلتزم بعدم الذهاب للتزود بالوقود خلال أوقات العمل الرسمي، كما يشترط على السائق أن يحمل هوية العمل أثناء أوقات الدوام الرسمي أو الإضافي، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالسلوك والآداب العامة ويتم ابلاغ إدارة الخدمات العامة حال مخالفة ذلك والتي منها منع منعا باتا تدخين السائق داخل المركبة، كما يمنع منعا باتا استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ويمنع استخدام المركبة في أعمال أخرى غير الأعمال المكلف بها، ويمنع استخدام المركبة إذا كان العداد معطلا أو آلة التنبيه والأنوار معطلة.



وكشف د.الظفيري انه لا يتم منح أي سائق اذن للغياب او إجازة من مركز العمل بل يتم ذلك عن طريق إدارة الخدمات العامة، ويكون السائق مسؤولا مسؤولية تامة عن حسن استخدام المركبة وصيانتها ونظافتها، كما ان السائق غير مسؤول عما يتم نقله من بريد أو أغراض خاصة بمركز العمل حيث لن مهمته الأساسية قيادة المركبة فقط.