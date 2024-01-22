دارين العلي



قالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن وكلاء القطاعات المساعدين يقومون حاليا بتجهيز ملفات لقطاعاتهم تتضمن تصورات وخطط كل قطاع والعراقيل التي تواجه مشاريعهم.



ولفتت المصادر إلى أن هذا الأمر بناء على طلب مكتب الوزير تمهيدا لعرضها على وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف.



وأوضحت المصادر أنه تم وضع جدول يتضمن موعدا لكل مسؤول قطاع لمناقشة المواضيع التي تخص قطاعه مع الوزير، مؤكدة أن «الوزارة تمر خلال هذه الفترة بمرحلة مفصلية في ظل المؤشرات التي تشير إلى وجود صعوبات ستواجهها الوزارة خلال صيفي 2025 و2026».



وقالت المصادر إن «الوزارة يمكن ان تواجه تحديات في تجاوز الصيف المقبل لعدم دخول مشاريع إنتاج كهرباء جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة»، لافتة إلى ان الوزارة لا يمكن أن تتجاوز المرحلة المقبلة إلا عن طريق إنشاء محطات طاقة شمسية بشكل سريع أو طرح مناقصات لإنشاء محطات تعمل بالغاز عن طريق الأمر المباشر، وذلك للاستفادة من عامل الوقت.