شركات نفطية تدرس خطة توظيف العمالة الكويتية على بند العقود مع «مؤسسة البترول»



أحمد مغربي



كشفت بيانات، حصلت عليها «الأنباء»، عن ان برنامج التكويت على عقود المقاولين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة خلال العام 2024 يشمل تكويت 1211 وظيفة موزعة على 5 شركات نفطية.



وفي التفاصيل، اظهرت البيانات ان شركة نفط الكويت تستحوذ على أكبر عدد من الوظائف القابلة للتكويت على بند العقود بنحو 629 وظيفة، تليها الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) بنحو 507 وظائف، ثم شركة البترول الوطنية الكويتية بـ46 وظيفة، و28 وظيفة في شركة صناعة الكيماويات البترولية، وأخيرا في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) بوظيفة واحدة فقط.



وذكرت ان شركتي الكويتية لنفط الخليج والبترول الكويتية العالمية تعملان حاليا على دراسة خطة التوظيف للعمالة الكويتية على بند العقود مع مؤسسة البترول الكويتية.



ويحصل العاملون على بند العقود في القطاع النفطي على عدد من العلاوات والبدلات والمزايا، وهي كالتالي:



العلاوات الاجتماعية: تصرف العلاوات الاجتماعية وعلاوات الأولاد للكويتيين وفقا للنظم والقواعد المحددة من خلال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الممنوح للعاملين.



منحة الموقع: تطبق فقط على مواقع المنطقة الثانية المتمثلة في (حقول جنوب وشرق الكويت، مصافي الأحمدي، الشعيبة، ميناء عبدالله، عمليات التصدير والعمليات البحرية)، أما مواقع المنطقة 3 فتشمل (الوفرة، الزور، حقول شمال الكويت، حقول غرب الكويت، الجزيرة الصناعية، عمليات الحفر).



تذكرة السفر السنوية: يمنح العامل الكويتي (للعامل وزوجة واحدة فقط) قيمة تذكرة سفر (جوا) بمبلغ 200 دينار مرة واحدة كل سنة لكل فرد، وذلك بعد إتمامه عاما من العمل دون انقطاع دون النظر إلى التقييم السنوي، وما ينطبق على العامل ينطبق على العاملة مع مراعاة عدم الازدواجية في الصرف.



المكافأة التشجيعية: يقـــوم المقاول بتقديم مكافأة تشجيعية بصفة سنوية للعاملين الكويتيين ممن أظهروا مستوى جيدا في الأداء والانضباط في العمل وتكون قيمة هذه المكافأة ما يعادل راتب الشهر الصافي كحد أقصى، ويمنح المقاول تلك المكافأة التشجيعية بعد الحصول على موافقة الشركة الخطية.



المكافأة الفورية: بقرار من الشركة، يقوم المقاول بصرف مكافأة فورية للعامل الكويتي وبقيمة راتب شهر واحد كحد أقصى، وذلك بعد الحصول على موافقة الشركة الخطية، على ألا يتكرر صرف هذه المكافأة لنفس العامل في نفس السنة المالية (التعاقدية).



هذا، ويمنح العاملون الكويتيون ضمن عقود الجهات الخاضعة لقرار التكويت عند بدء التعيين الأجور المقابلة لكل وظيفة بأول المربوط حسب الدرجة الوظيفية وموقع العمل، وتعتبر هذه الأجور أجورا إجمالية مقطوعة شاملة، على سبيل المثال (بدل الطريق والانتقال وطبيعة عمل وجميع البدلات الأخرى)، على أن يتحمل العامل نسبة مشاركته في التأمينات الاجتماعية.



كما يتمتع العامل بتأمين طبي حيث يلتزم المقاول خلال 30 يوما من توقيع عقد العمل للعامل الكويتي بتقديم تأمين صحي لعامليه الكويتيين ويجب ألا تتجاوز التكلفة السنوية لذلك التأمين 250 دينارا وتغطي العامل وجميع أفراد عائلته، كما يمنح العامل الكويتي إجازة سنوية مدتها 42 يوما.



وفي نهاية العقد، يحق لكل عامل كويتي الحصول على بدل يعادل راتب نصف شهر من الراتب الصافي الشهري عن كل سنة خدمة من دون انقطاع شريطة الحصول على تقييم أداء ألا يقل عن جيد، ويتم دفع هذه المكافأة مرة واحدة في نهاية فترة العقد، وتقوم الشركة بتعويض المقاول عن هذا الاستحقاق على المبالغ الفعلية المدفوعة للعامل الكويتي.