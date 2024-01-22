

القاهرة - محمد صلاح



هاجم الفنان شريف منير بعض الأشخاص والجهات (من غير أن يسميها)، محملا إياها ما يحدث من اختفاء لفيلمه الجديد «ليه تعيشها لوحدك» من دور العرض السينمائي، بالإضافة لما وصفه بـ «محاربة ممنهجة» للفيلم، بقصد أن يصرف نظر الجمهور عنه ولصالح الأفلام المتنافسة الأخرى.



وعبر منير، خلال حديثه لـ «أثير الإذاعة المصرية»، عن غضبه واستيائه من الحرب التي يتعرض لها فيلمه الذي لم يحظ بالدعاية المطلوبة من قبل شركة الإنتاج التي رصدت ميزانية للدعاية، لكنها لم تكن على المستوى المطلوب، وقال إن فيلمه «ليه تعيشها لوحدك» يناقش قضية موجودة بالفعل يصمت الجميع عنها، ولأجل ذلك يتعرض للحرب من قبل جهات لم يفصح عن اسمها، بالإضافة لأشخاص ذوي نفوذ يتحملون مسؤولية «تطفيش» الناس عن الفيلم، مؤكدا أن الجمهور لم يعلم بطرح الفيلم في دور العرض، مشيرا إلى أن هناك «شغل غير نظيف» يمارس تجاه العمل، وأضاف: «في حد بيوقع الفيلم والدليل عدم وجود أي دعاية في الطرقات والشوارع، وعدم وجود أي إعلان خاص بالعمل».