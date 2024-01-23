

حفاظا على تواجد دراما الصعيد في موسم المسلسلات المصرية لشهر رمضان المقبل، تعاقدت الفنانة سوسن بدر رسميا على بطولة مسلسل الدراما الصعيدي «قلع الحجر»، ويشارك في البطولة بجانبها كل من: محمد رياض وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبدالعزيز ومنى عبدالغني وأيمن الشيوي وأحمد فهيم ولقاء سويدان ومروة عبدالمنعم وحمدي عباس ومدحت تيخا وعمر زهران وهاجر الشرنوبي وعمر محمد رياض وغيرهم، العمل من تأليف أحمد وفدي آدم، وإخراج حسني صالح.



وستبدأ بدر، حسب موقع «سيدتي نت»، تصوير «قلع الحجر» فور الانتهاء من تصوير مسلسلها «حدوتة منسية»، المقرر عرضه 27 الجاري على شاشة قناة «cbc»، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويطرح العديد من القضايا المهمة مثل الهجرة غير الشرعية والفروق الثقافية والاجتماعية ومدى تأثيرها على العلاقات والزواج.



وأشارت الفنانة سوسن بدر إلى أنها تجسد في «حدوتة منسية» شخصية «سعاد»، التي تواجه العديد من التحديات لوقوع المسؤولية عليها لميراث أبنائها، ولكن تتوالى الأحداث بالعديد من المفاجآت، ويشاركها في البطولة: أحمد فهيم، محمود حجازي، طارق صبري، عبير صبري، هشام إسماعيل، هبة عبدالغني، محمد علي رزق، أحمد صيام، وغيرهم، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين في أولى تجاربه الإخراجية.