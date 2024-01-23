كشفت مصادر عقارية ان بعض المنازل في العاصمة دمشق قد يصل سعرها إلى 20 مليار ليرة سورية في المناطق الراقية، وأن كلفة بناء المتر قد تصل إلى مليوني ليرة بدون اكساء.



ونقل موقع جريدة «الوطن» عن بعض أصحاب المكاتب العقارية أن أسعار العقارات في مناطق المخالفات في العاصمة تتراوح اليوم بين 100 و800 مليون ليرة، وفي الضواحي مثل منطقة صحنايا على سبيل المثال يتراوح سعر العقار فيها ما بين 200 مليون وملياري ليرة حسب المنطقة والإكساء، في حين أن سعر أقل عقار في المناطق الفارهة يتجاوز 3 مليارات ليرة وقد يصل لحدود 20 مليارا حسب المساحة والإكساء.



الخبير في الاقتصاد الهندسي د.محمد الجلالي أكد في تصريح لذات الموقع أن حالة الركود مازالت تسيطر على سوق العقارات، ورأى أن الأسعار مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء والإكساء، ونتيجة لذلك فإن حركة البناء والاستثمار في العقارات خلال الفترة الحالية تعتبر ضعيفة وتسير بخطى بطيئة.



ولفت إلى أن كلفة متر البناء على الهيكل تصل لحدود مليوني ليرة في حين أن كلفة متر الإكساء تبدأ من مليوني ليرة وقد تصل لحدود 2.5 مليون وتتجاوز ذلك أحيانا.