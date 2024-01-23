

القاهرة - محمد سامي



يلعب المنتخب المصري الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالي ثاني مبارياته الودية بمعسكره في دبي أمام المنتخب السعودي في إطار برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بمشاركة منتخبات الإمارات وقطر والسعودية.



وفي أخبار القلعة الحمراء، كشف خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي عن طرفي اللقاءين الوديين أمام الأهلي في معسكر الإمارات، حيث سيلاقي الأهلي الأخدود السعودي اليوم الثلاثاء في الرابعة عصرا بتوقيت الكويت على ملعب اتحاد كلباء، ثم يواجه فريق حتا الإماراتي الجمعة المقبل على ملعبه. إلى ذلك، أسدل الستار على مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد «رجال» التي تستضيفها الصالة المغطاة باستاد القاهرة.



وتأهلت 8 منتخبات إلى ربع النهائي بشكل رسمي لتتنافس على حسم التأهل للمقاعد الخمسة التي تقود الى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج عام 2025.



ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الأنجولي اليوم في السابعة مساء بتوقيت الكويت في إطار الدور ربع النهائي الذي يتواجه فيه الرأس الأخضر مع المغرب، والجزائر ضد الكونغو الديموقراطية، وتونس مع غينيا.