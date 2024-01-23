نعتز بكفاءة ومهنية رجال السلطة القضائية وما يقدمونه من جهود لضمان حماية حقوق الأفراد وحفظ مقدرات الدولة وإرساء ميزان العدالة



قام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح بزيارة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي، وذلك في مبنى المجلس الأعلى للقضاء.



حضر اللقاء وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب.



وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي في ختام الزيارة حرص الحكومة على التعاون مع السلطة القضائية لخدمة مصالح الوطن وحماية حقوق الأفراد انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والتزاما بالمادة (50) من الدستور.



وأعرب سموه عن اعتزازه البالغ بكفاءة ومهنية رجال السلطة القضائية وما يقدمونه من جهود لضمان حماية حقوق الأفراد وحفظ مقومات ومقدرات الدولة وإرساء ميزان العدالة في إطار الدستور والقانون، مؤكدا ان استقلالية السلطة القضائية ركن أساسي لتحقيق العدالة الناجزة.



من جانب آخر، تلقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح اتصالا هاتفيا من دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني أعرب فيه عن خالص تهنئته بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته له بكل التوفيق والسداد وللكويت وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار. وعبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره لدولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق على مشاعره الطيبة التي تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لجمهورية العراق الشقيق دوام الاستقرار والازدهار.



كما جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.