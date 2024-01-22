عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان عن فتح باب النقل لفترة استثنائية من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة (العربية) وبالعكس اعتبارا من يوم الأحد 4 فبراير المقبل حتى نهاية دوام يوم الخميس 29 من الشهر نفسه لرياض الأطفال وطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة المقيدين بالصفوف من الأول إلى التاسع وبنفس الشروط والضوابط المتبعة.



واضافت انه يسمح بالنقل لطلاب المرحلة الثانوية المقيدين بالصفوف من العاشر إلى الثاني عشر من مدارس التعليم الخاص (الأهلية العربية) إلى مدارس التعليم العام فقط بشرط مطابقة مواد الاختيار الحر.



وشددت على انه يمنع نقل طلاب المرحلة الثانوية المقيدين بالصفوف من العاشر إلى الثاني عشر من مدارس التعليم العام إلى مدارس التعليم الخاص (الأهلية العربية)، مشيرة الى انه يكون النقل حسب الشواغر المتوافرة بالمنطقة التعليمية وعلى جميع الجهات المعنية العلم والعمل بموجب هذا القرار اعتبارا من 4 فبراير المقبل.

‫