

أعلن الاتحاد المصري غياب حارس «الفراعنة» محمد الشناوي عن باقي مشوار البطولة بعد أن خرج مصابا في الثواني الأخيرة من لقاء الرأس الأخضر، حيث أثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بخلع في الكتف سيغيب على إثره عن اللقاءات المتبقية للمنتخب. وأضاف «تم التنسيق بين الجهاز الطبي بالمنتخب المصري مع نظيره بالنادي الأهلي على كل الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب».



الى ذلك، أصدر ليفربول امس بيانا بشأن حالة إصابة نجمه محمد صلاح قائد منتخب مصر وتفاصيل العلاج، وذكر في بيانه أن صلاح سيعود إلى مركز تدريبات النادي اليوم الأربعاء ليبدأ برنامجا تأهيليا مكثفا مع فريق ليفربول الطبي لعلاج الإصابة العضلية التي تعرض لها مع منتخب مصر الأسبوع الماضي.



وأضاف أن «الإصابة، التي كانت أسوأ مما كان يخشى في البداية، أجبرت صلاح على الخروج من الملعب في النصف الأول من مباراة غانا وتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لخضوع صلاح للعلاج في ليفربول».



وتابع البيان «سيبدأ صلاح العمل على الفور مع الطاقم الطبي للنادي عند عودته إلى ميرسيسايد بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن للنادي والمنتخب، ما يمنحه أفضل فرصة للعودة إلى المنافسة في كأس الأمم الأفريقية إذا تأهلت مصر إلى النهائيات».



من جانبه، أكد طبيب المنتخب المصري د.محمد أبوالعلا أن محمد صلاح يعاني من شد في العضلة الخلفية، لافتا إلى أن مغادرته لمعسكر الفراعنة متفق عليه مع ناديه.



وقال أبوالعلا بعد مواجهة الرأس الأخضر «صلاح يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، وقد حدث تنسيق منذ يومين بين منتخب مصر وليفربول لسفر اللاعب، والأفضل له العلاج في ليفربول حاليا»، مضيفا «ليس من صميم عملي الإعلان عن معلومات تخص اللاعبين وإصابتهم، ولكن أرى أن علاج صلاح في ليفربول يقلل من مدة إصابته».



وواصل «لا أستطيع تحديد موعد عودة محمد صلاح، ولا أقبل أن يمتحنني أحد، أنا مهتم بعملي فقط، ولست في امتحان»، وأكمل: «كلوب المدير الفني لليفربول وضعنا في موضع محرج بالحديث عن محمد صلاح، لأن هذا غير متفق عليه مع إدارة ليفربول».