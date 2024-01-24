استمرار تسجيل المستجدين في رياض الأطفال حتى 30 مايو المقبل عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي



عبدالعزيز الفضلي



يبدأ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني يوم الأحد المقبل خطواته نحو الارتقاء بالمنظومة التربوية، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان الوزير العدواني وخلال الأيام القليلة الماضية التقى جميع الوكلاء المساعدين المكلفين بأعمال القطاعات، مشيرة إلى ان اللقاءات كانت إيجابية وتعريفية بالدرجة الأولى.



وأوضحت المصادر انه بعد مرور أسبوع على تولي حقيبة التربية طلب د.العدواني من كل وكيل قطاع تقديم خطته المستقبلية لتطوير العمل، مشيرة إلى انه سيتم عرض وتقديم الخطة للوزير يوم الأحد المقبل.



وأضافت ان الوزير العدواني طلب خطة بعيدة المدى للسنوات الـ 4 المقبلة وخطة قصيرة المدى، لافتة إلى انه بعد تقديم كل وكيل مكلف خطته سيكون تحت المجهر وعليه تنفيذها حسبما شرحها ووعد بتنفيذها.



وبينت المصادر إلى ان الوكلاء كثفوا جهودهم خلال اليومين الماضيين على إعداد الخطة كل لقطاعه متوقعة الانتهاء منها اليوم الأربعاء على ان تكون جاهزة يوم غد الخميس.



من جانبها، أكدت الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع أن وزارة التربية تتجه إلى تفعيل وفتح مراكز رعاية المتعلمين في المناطق التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني القادم لهذا العام.



جاء هذا بعد ترؤسها اجتماع مجلس مديري العموم بحضور مديري ومديرات المناطق التعليمية ومدير إدارة التنسيق، وذلك في قاعة الاجتماعات بوزارة التربية.



وقالت المطوع انه تم خلال الاجتماع بحث مجموعة من القضايا التربوية والتعليمية المهمة، كتوقيت الدوام المدرسي في شهر رمضان المقبل، بالإضافة إلى التعديل على وثيقة المرحلة الابتدائية بشأن امتحانات الصف الخامس الابتدائي.



وأضافت ان القطاع يعكف على مناقشة المقترحات الخاصة بتطوير إدارة التنسيق، كما سيتم تشكيل فريق عمل بشأن نشرة الوظائف الإشرافية لرفعها لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم.



وثمنت المطوع الجهود الحثيثة للعاملين في فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 والذي يعكس التنظيم والتخطيط الفعال نتاج تكاتف الجهود والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد.



من جانب آخر، أعلنت وزارة التربية عن استمرار تسجيل المستجدين برياض الأطفال حتى يوم الخميس الموافق 30/5/2024، عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي، وذلك من خلال اختيار قائمة الخدمات الطلابية ثم تسجيل الطلبة، يتبعها رياض الأطفال ثم اتباع التعليمات للتقديم إلكترونيا.



إلى ذلك، أشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة م.عبدالله السابج بجهود ومساهمات الأمانة العامة للأوقاف متمثلة في الأمين العام بالتكليف ناصر الحمد، ومآرب اليعقوب مدير إدارة الصناديق الوقفية بالأمانة لدور الأمانة الفعال في دعم أنشطة الجمعية خاصة إعانة الأسر المحتاجة والطلبة الأيتام في سداد الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة داخل الكويت.



وأكد السابج في تصريح صحافي ان الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة قامت بشراكة استراتيجية مع الأمانة العامة للأوقاف، حيث تلقت الجمعية دعما من إدارة الصناديق الوقفية لتنفيذ مشروعين لتعليم الطلبة الأيتام والمعسرين بالمدارس الخاصة للعام 2023م/1445هـ، وعليه قامت الجمعية بدورها بإعداد خطة تشغيلية تضمنت تشكيل لجنة لدراسة الحالات وحصر الطلاب المحتاجين وتصنيفهم واختيار أكثرهم حاجة للمساعدة، وقد شمل ذلك سداد أقساط دراسية لعدد 285 طالبا وطالبة معسرين ماديا ومتفوقين دراسيا، بالإضافة لدعم مشروع الطلبة الأيتام لعدد 150 طالبا وطالبة بالمدارس الخاصة.



وأكد السابج ان مثل هذه المشاريع التعليمية ما هي إلا ترجمة لمعاني التراحم والتكافل الاجتماعي الذي يخفف معاناة المحتاجين، وإغاثة المنكوب والفقير، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الخيرية للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المحتاجين.