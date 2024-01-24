من منطلق حرص جامعة الكويت على إرشاد الطلبة وتوعيتهم بمختلف تخصصات كليات الجامعة تنظم إدارة الإرشاد الأكاديمي بعمادة شؤون الطلبة جولات ميدانية في مجموعة من الكليات بمدينة صباح السالم الجامعية، للطلبة المتوقع تخرجهم في المرحلة الثانوية.



وذكر مدير إدارة الإرشاد الأكاديمي فهد المطيري أن عمادة شؤون الطلبة تنظم هذه الجولات الميدانية لتعريف الطلبة المتوقع تخرجهم في المرحلة الثانوية بتخصصات عدد من كليات جامعة الكويت الحديثة مثل تخصصات كلية الصحة العامة وكلية العلوم الحياتية، إلى جانب تسليط الضوء على جودة مستويات خريجي جامعة الكويت في هذه التخصصات وعلاقتها بجودة سوق العمل، كما تم تعريف الطلبة بالخدمات والأنشطة المختلفة التي تقدمها عمادة شؤون الطلبة خلال المرحلة الجامعية سواء كانت مالية أو إرشادية أو غيرها، مبينا أن العمادة تقوم بأنشطة متعددة لخدمة الطلبة عبر إداراتها وبرامجها وأنه لا بد للطالب من التواصل معها، وذلك ليتسنى له تجاوز الكثير من الصعوبات ومعرفة الفرص التي تقدمها عمادة شؤون الطلبة.



كما أكد المطيري أهمية عرض بعض اللمحات الإرشادية حول الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية باعتبارها جزءا من حياة الطالب الجامعية، بالإضافة إلى ممارسة هوايته داخل الجامعة وتنمية المهارات التي قد توفر له فرص عمل متعددة، إلى جانب فرصته الوظيفية عبر شهادته الجامعية.



وأضاف المطيري أن إقامة مثل هذه الأنشطة تأتي استشعارا بالمسؤولية لتحصين الطلبة وحمايتهم في الجامعة حتى لا يقعوا في مشكلة التعثر الدراسي، ولنشر ثقافة اللوائح والقوانين الجامعية، ومن أبرزها لائحة نظام المقررات التي تسمح للطالب بمعرفة مواعيد السحب والإضافة وشرح المقررات، كما تمكن الطالب من التحصيل الأكاديمي عبر مهارات التخطيط لمواده وترتيب أولوياته بمسؤولية ليتسنى له النجاح في حياته الجامعية، لافتا إلى أن مكاتب التوجيه والإرشاد بالكليات الجامعية هي المصدر والدليل الأول للمعلومات وللإجابة عن استفسارات الطالب.



وبين المطيري أنه من المهم جدا الاطلاع على دليل الطالب والاحتفاظ بنسخة منه وهو متوافر في عمادة القبول والتسجيل ومكاتب التوجيه والإرشاد بكل الكليات وعبر موقع العمادة في الإنترنت، حيث يحتوي على أبرز اللوائح الجامعية وصحف التخرج والتخصصات المساندة.



بدورها، أوضحت مراقب إدارة الإرشاد الأكاديمي مشاعل الفيلكاوي أن هناك بعض التخصصات النادرة التي يحتاج اليها سوق العمل الكويتي، مشيرة الى أن التخصص النادر صناعة فرصة ذهبية جديدة لحياة جديدة مقبلة بحيث تصبح الوظيفة المستقبلية مضمونة، مضيفة أن الجامعة تمنح مكافأة للتفوق وللتخصصات النادرة وعلى الطالب ألا يتردد في السؤال عن تفاصيلها لدى عمادة شؤون الطلبة، بالإضافة إلى وجود مكتب الإشراف الاجتماعي الذي يمثل عمادة شؤون الطلبة في كل كلية، ويستطيع الطالب مراجعته عند حدوث أي مشكلة لمساعدته وكتابة تقرير خاص عن حالته ويكون سريا، وهو حلقة الوصل بين الطالب وعمادة شؤون الطلبة.