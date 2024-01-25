

يعقوب العوضي



تواصلت تدريبات المنتخب الوطني للشباب للكرة الطائرة في معسكره التدريبي المقام حاليا بالقاهرة تحضيرا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى المقرر إقامتها في دبي خلال الفترة من 16 أبريل حتى 2 مايو المقبلين.



وفي هذا السياق، أكد مدير المنتخب طلال جاسم أن تدريبات لاعبي المنتخب خلال المعسكر تسير بشكل جيد، وذلك حسب الخطة التدريبية الموضوعة من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني جاسم الطراروة.



وأشار إلى أن اللاعبين ملتزمين بتعليمات الجهاز الفني، ويبذلون مجهودا كبيرا من أجل الاستفادة القصوى من الفترة التدريبية الحالية.



وذكر جاسم أن المنتخب خسر أول مباراتين تجريبيتين في المعسكر أمام نادي الطيران وفريق بتروجيت أول الدوري المصري تحت 18 سنة بنفس النتيجة 3-1، مؤكدا أن مستوى اللاعبين في تحسن مستمر من مباراة إلى أخرى.