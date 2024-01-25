

يحيى حميدان



نجحت إدارة نادي التضامن في إبرام الصفقة الثالثة على صعيد اللاعبين الأجانب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية عقب التعاقد مع المدافع السنغالي كيتا (27 سنة) لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النصف الثاني من الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يصل كيتا للبلاد في اليومين المقبلين بعد التعاقد معه بشكل رسمي، ليكون اللاعب الأجنبي الثالث لـ «العنيد» عقب التعاقد مع السنغالي عمر ويد والبرازيلي لويس فرنانديز. وأبرمت إدارة التضامن صفقتين محليتين أخريين بالتعاقد مع المدافعين الشقيقين مبارك وفيصل سعيد.