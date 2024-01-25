

تستضيف الكويت خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير المقبل البطولة العربية للشراع 2024 التي ستنظمها لجنة الشراع والتجديف والكاياك والكايت بورد في النادي البحري الرياضي الكويتي بمقرها الساحلي في المسيلة، تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة والاتحاد العربي للشراع. وسيصاحب البطولة انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذي للاتحاد العربي للشراع بحضور رئيس الاتحاد الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة والأمين العام سعيد زاده ونائب الرئيس، أمين السر العام في النادي البحري ورئيس اللجنة المنظمة خالد الفودري.



وقال الفودري إن البطولة ستقام بمشاركة عربية واسعة غير مسبوقة، وسيتنافس فيها 74 لاعبا ولاعبة يمثلون 12 منتخبا عربيا هي: الكويت والإمارات والبحرين والسعودية وقطر وعمان والأردن والعراق والجزائر وتونس والسودان وليبيا. إلى جانب مشاركة نخبة من الحكام الدوليين.



وأشاد الفودري بالدعم الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة وبجهود مشرف عام اللجنة نايف الهده وفرق العمل والجهات الراعية، مؤكدا أهمية البطولة في الارتقاء برياضة الشراع العربية بشكل عام، والكويتية بشكل خاص، إلى جانب أن إقامتها ستتزامن مع احتفالات النادي بالأعياد الوطنية لكويتنا العزيزة.