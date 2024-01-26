

قالت رئيس لجنة الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات باتحاد مصارف الكويت ومدير عام التخطيط الاستراتيجي والمتابعة بالبنك التجاري الكويتي ابتسام الحداد، إن إنشاء لجنة الاستدامة البيئية بالاتحاد يمثل خطوة محورية تعكس التزام القطاع المصرفي بدفع عجلة الاستدامة على مستوى البلاد.



حديث الحداد جاء بمناسبة اليوم العالمي الأول للطاقة النظيفة، والذي يصادف يوم الـ 26 من شهر يناير كل عام، وهو الذكرى السنوية لتأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في عام 2009، والذي يتزامن هذا العام مع إنشاء اتحاد مصارف الكويت للجنة نوعية متخصصة تعنى بالتركيز على معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.



وأكدت أهمية تطوير مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لما لها من دور إيجابي فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى الاستدامة البيئية وتسليط الضوء على الدور الفاعل الذي يلعبه القطاع المصرفي في هذا النطاق.



ويأتي ذلك في السياق الأشمل لرؤية الكويت لعام 2035 وفقا لركائز خطة التنمية، حيث يلعب القطاع المصرفي دورا حاسما في دفع عجلة الاستدامة من خلال توجيه التدفقات المالية نحو المشاريع الوطنية من خلال التمويل المستدام، مؤكدة أن الاستثمارات الاستراتيجية في مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية تعكس بوضوح التزام القطاع.



ومن هذا المنطلق، أكدت الحداد أن إنشاء لجنة الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تحت مظلة اتحاد مصارف الكويت يمثل خطوة محورية نحو تعاون مثمر على مستوى القطاع المصرفي في الكويت يؤدي إلى توحيد الجهود وتعزيز المساهمات الفاعلة في نطاق التنمية المستدامة.