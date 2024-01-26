طلب الممثل الأميركي أليك بالدوين بتعجيل انطلاق محاكمته بتهمة القتل غير العمد في قضية إطلاق نار أودى بحياة مصورة سينمائية أثناء تصوير فيلم «راست» عام 2021.



وكان تصوير فيلم الويسترن «راست» داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأميركية شهد مأساة، عندما شغل بالدوين سلاحا يفترض أنه يحوي رصاصا غير حقيقي، إلا أن ذخيرة حية أطلقت من السلاح تسببت في مقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاما) وإصابة المخرج جويل سوزا.



وأثارت هذه الحادثة النادرة صدمة في هوليوود، وصدرت على أثرها دعوات كثيرة لمنع استخدام الأسلحة النارية في مواقع التصوير.



ودأب الممثل البالغ 65 عاما الذي يواجه عقوبة بالسجن لـ18 شهرا في حالة إدانته، على تأكيد براءته منذ بداية القضية. وأشار مرارا إلى أن أفرادا في طاقم العمل أبلغوه بأن السلاح غير مؤذ. وانتهى اتهام أول بالقتل غير العمد ضد أليك بالدوين، بوقف الملاحقات في ابريل، لكن لائحة اتهامات جديدة وجهت إليه الجمعة الماضي.



وطلب فريق الدفاع عنه أمس الأول أن تتم محاكمته في أقرب وقت ممكن واستنادا إلى القانون.



وقال محامياه لوك نيكاس وأليكس سبيرو إن الطلب يرمي إلى «التخفيف من التشهير العام بالممثل وتجنب ما قد ينجم عن إثبات براءته نتيجة محاكمة طويلة».