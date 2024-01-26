تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيسة سامية سولوهو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة، أعربت فيها عن خالص تهانيها بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنية لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء في الكويت، راجية لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية لرئيسة تنزانيا، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبرت عنه من تهنئة وطيب المشاعر بمناسبة تولي سموه، رعاه الله، مقاليد الحكم، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوزيف بواكاي رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة أداء الرئيس بواكاي اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية ليبيريا الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.