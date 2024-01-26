مبارك التنيب



حذرت وزارة الداخلية من التجاوب مع موقع مزيف ينتحل صفة الوزارة بهدف سرقة الأموال، مؤكدة في بيان لها ان الموقع الذي يقوم القائمون عليه بإرسال مسجات تطالب من خلالها بدفع 450 دينارا لتصفح مواقع مخلة يهدف إلى سرقة الأرصدة البنكية لمن يتجاوب معه.



وتضمنت الصفحة المزعومة التي ترسل الى أشخاص بعينهم أن عليهم دفع غرامة ببطاقة الائتمان لتصفح مواقع محظورة، وفي حال عدم دفع الغرامات التي حددتها بـ450 دينارا سيتم ضبطه وإحالته إلى المحكمة وان عقوبة ما صدر عن الشخص من تجاوز حسب رسالة النصب.. عقوبته السجن لعامين وغرامة تتجاوز الـ 1180 دينارا.