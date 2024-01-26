أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أهمية وسائل الاعلام في دعم جهود الجمعية الإنسانية والتطوعية وإيصال رسالتها إلى الجمهور وحشد الدعم لصالح أنشطتها المختلفة.



وقال نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية أنور الحساوي في تصريح لـ «كونا» أمس الخميس على هامش زيارة وفد ادارة الاعلام الخارجي بوزارة الإعلام للجمعية أن «الهلال الأحمر الكويتي» أدركت أهمية الإعلام في العمل الإنساني من خلال نقل وإيصال معاناة المنكوبين.



وأشار الحساوي كذلك إلى أهمية الإعلام في نقل صورة مشرقة عن العمل الإنساني في الكويت وتسليط الاهتمام على متابعة الأنشطة الإنسانية والخيرية.



وأضاف أن الجمعية ساهمت كذلك في بث رسائل إعلامية تنقل صورة حقيقية عن العمل الخيري الكويتي من خلال إصدار المطبوعات وأيضا من خلال محركات وسائل التواصل الاجتماعي.



وأكد أهمية العمل الإعلامي خاصة في العصر الحديث، مشيرا إلى أن الاعلام رسالة هدفها التنوير ونقل المعلومة الصحيحة وتأثيرها في رفع المستوى الوعي لأفراد المجتمع.



وأوضح أن وسائل الإعلام لم تقصر في تغطية أنشطة الجمعية وجهودها الإنسانية والاغاثية، موجها بالغ الشكر والتقدير لهم.



وبين الحساوي أن الوفد الإعلامي اطلع على آلية العمل بمختلف الأقسام في الجمعية والأعمال الإنسانية التي تقوم بها للوقوف بجانب المحتاجين جراء الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الانسان.



من جانبها، أشادت مديرة شؤون الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام عائشة العسعوسي في تصريح مماثل لـ «كونا» بالدور الانساني والإغاثي الذي تؤديه جمعية الهلال الأحمر الكويتي على جميع المستويات المحلية والدولية.



وقالت العسعوسي إن الإعلام يؤدي دورا مهما في العمل التطوعي والخيري، وذلك في رفع مستوى الوعي وحشد الدعم والتبرعات ونشر المعلومات وخلق إحساس بالانتماء للمجتمع حول القضية.



وأكدت حرص وزارة الاعلام على توطيد العلاقات الثنائية مع (الهلال الأحمر الكويتي) لأهمية العمل الإنساني الذي تقوم به لمساعدة المتضررين جراء الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان.