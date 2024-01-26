

يعقوب العوضي



حل منتخبنا الوطني في المركز الرابع في البطولة الآسيوية الحادية والعشرين لكرة اليد (تصفيات كأس العالم كرواتيا، الدنمارك والنرويج 2025) وذلك بعد خسارته من البحرين المستضيف بنتيجة 17-26 (الشوط الأول 12-6) وبذلك اختتم «الأزرق» مشاركته في البطولة متأهلا إلى كأس العالم بعد غياب عن البطولة لمدة 15 عاما.



ويعود «أزرق اليد» إلى البلاد ظهر اليوم.



وفي هذا الإطار، أشاد عضو مجلس الإدارة مشعل القبندي بتأهل منتخبنا إلى مونديال اليد بعد فترة غياب طويلة خاصة أن الإنجاز جاء بعد تضافر جميع الجهود ممثلة بما قدمه الاتحاد والجهازان الإداري والفني واللاعبون في سبيل العودة إلى الخارطة العالمية لكرة اليد من جديد وبعد غياب طويل، مؤكدا أن أبطال اليد كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتخطوا جميع الصعوبات والعراقيل.



وأضاف: «لدينا منتخب قوي وقادر على رسم البسمة على محبي اللعبة ويحتاج الى الدعم الجماهيري والوقوف خلفه ومؤازرته في مشواره المقبل لتمثيل اللعبة بالصورة اللائقة».