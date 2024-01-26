

تستعد الكويت للمشاركة في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، برعاية حرم حاكم الشارقة الشيخة جواهر القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بعد عام 2023 الحافل بالإنجازات الكويتية، المميزة في ألعاب القوى وكرة اليد والسلة والرماية والتايكوندو على المستوى العربي والآسيوي.



وتحت شعار «لكل بطلة حكاية ترويها الملاعب»، تمثل الكويت في البطولة النسائية الأكبر على مستوى الوطن العربي 3 أندية رياضية تشارك في 6 ألعاب هي كرة السلة، وكرة الطائرة، والكاراتيه، وكرة الطاولة، وألعاب القوى، وتفتتح فعاليات البطولة في الثاني من فبراير المقبل في مسرح المجاز بالشارقة.



وتحمل لاعبات الكويت آمال الرياضة الكويتية إلى دولة الإمارات الشقيقة، في الدورة الرياضية النسائية، بمشاركة نادي الفتاة الرياضي، ونادي سلوى الصباح، ونادي مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي الرياضي، ضمن 63 فريقا و560 لاعبة من 15 دولة عربية.



ألعاب القوى في الصدارة



وتحظى ألعاب القوى في النسخة السابعة من «عربية السيدات» بأكبر عدد من المشاركات على صعيد الفرق، حيث يخوض منافساتها 12 فريقا رياضيا من إجمالي الفرق المشاركة، تليها كرة الطائرة بواقع 9 فرق، ثم كرة السلة والكاراتيه اللتين يخوض منافسات كل منهما 8 فرق، أما كرة الطاولة فجاءت في المرتبة الثالثة بين الألعاب بواقع 7 فرق، بينما ينافس على ذهب البطولة 6 فرق، في كل من لعبتي القوس والسهم والمبارزة، وحلت أخيرا بين الألعاب الرماية بواقع 5 فرق تستعد لمواجهاتها.



8 منشآت للمنافسات



وتستعد 8 منشآت رياضية متوزعة على مختلف أنحاء إمارة الشارقة لاستضافة منافسات وتدريبات الدورة السابعة، حيث ستكون صالة مؤسسة رياضة المرأة ونادي الشارقة بمنطقة سمنان ونادي الشارقة بمنطقة البطائح مسرحا لمباريات وتدريبات كرة السلة، بينما تستضيف صالة مؤسسة رياضة المرأة ونادي خورفكان الرياضي منافسات وتدريبات كرة الطائرة.



أما الكاراتيه فتقام مبارياتها وتدريباتها في مركز الطفل بالقرائن، وتدريبات ومنافسات الطاولة في نادي الشارقة بمنطقة الحزانة وصالة مؤسسة رياضة المرأة، التي تحتضن أيضا منافسات وتدريبات المبارزة. ويستضيف نادي الثقة منافسات ألعاب القوى، وتقام تدريباتها في نادي الشارقة بالحزانة، أما الرماية فتخوض اللاعبات مبارياتها وتدريباتها في نادي الذيد.



وعلى صعيد جدول المسابقات والتتويج للألعاب، تم تحديد مسابقات وتتويج «المبارزة» في 4 فبراير، فيما مسابقات وتتويج «الرماية» يوم 9 فبراير، بينما تم تحديد منافسات وتتويج «ألعاب القوى» و«القوس والسهم» في 10 فبراير، على أن تكون مسابقات وتتويج «الكاراتيه» و«كرة الطاولة» في 11 فبراير، ومسابقات وتتويج «كرة الطائرة» و«كرة السلة» في 12 فبراير.



وحددت اللجنة المنظمة العليا للنسخة السابعة من الدورة موعد الاجتماعات الفنية في الأول من فبراير لمنافسات المبارزة، وفي الثاني من فبراير لكرة السلة والطائرة والرماية، فيما سيعقد في 6 فبراير اجتماع كرة الطاولة والقوس والسهم، يليه 7 فبراير للكاراتيه وألعاب القوى.