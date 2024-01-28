أكد مدير إدارة معارض الكتاب بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سعد العنزي أن إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ذات تاريخ عريق وتلقى اهتماما كبيرا من قبل الجمهور العربي والمصري.



جاء ذلك في تصريح أدلى به لـ «كونا» خلال مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.



وقال العنزي إن معرض القاهرة الدولي للكتاب من أقدم وأكبر المحافل الثقافية في الوطن العربي مشيرا إلى أنه منصة مهمة لتلاقي الثقافات العربية والخليجية.



وأوضح أن مشاركة الكويت في هذا المحفل المهم تأتي تعزيزا لدور التعاون والتبادل الثقافي وتنفيذا للاتفاقيات الثقافية بين البلدين.



وأشار إلى أن المشاركة تأتي كذلك للمساهمة في إنجاح هذه التظاهرة الثقافية وتبادل المعلومات ونشر الثقافة العربية بين المشاركين من الجمهور.



وقال إن معرض القاهرة للكتاب منصة تسهم في نشر الثقافة والمعرفة وإثراء الجمهور عن طريق الإصدارات الأدبية والثقافة العربية والخليجية.



وحول مشاركات المجلس الوطني في المعرض، قال العنزي إن المشاركات تنوعت ما بين إصدارات (مجلة العربي) و(عالم الفكر) و(ابداعات عالمية) و(الثقافة العالمية) و(كتب تراث) و(اصدارات خاصة للمجلس الوطني) بالإضافة إلى كتب المؤلفين الكويتيين.



وأضاف أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قدم مجموعة متنوعة ومميزة من الإصدارات التي تخاطب الجمهور بمختلف مشاربه للتعرف على آداب وثقافة الكويت.



وأشاد بتوافد الجمهور على إصدارات المجلس التي تقدم بأسعار رمزية كهدية من الكويت للجمهور المصري.



وأشار إلى أن هذا الإقبال يعكس اهتمام الزائر والقارئ بالتعرف على الثقافة الكويتية خاصة أن إصداراتنا ذات تاريخ عريق يرغب الكثير في اقتنائها.