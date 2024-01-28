بشرى شعبان



كشفت الأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة بالتكليف د.مريم العازمي عن إطلاق حملة في المدارس والجامعات مع بداية الفصل الدراسي لنشر الوعي والحماية من العنف بمختلف أشكاله.



وقالت العازمي في تصريح لـ «الأنباء»: بناء على اجتماع عقد مؤخرا يطلق فريق التوعية والإرشاد الحملة التوعوية ضمن خطة عمله، مشيرة إلى ان الفريق منبثق عن لجنة العنف الأسري والتي شكلت وفقا للمادة 3 من قانون العنف الأسري، وستتضمن الحملة عدة محاور لنشر الوعي والحماية من العنف بكل أشكاله والتعريف بقانون العنف الأسري وقانون حماية الطفل، والتنمر والارشاد الزواجي والاحتواء النفسي للأبناء.



وأضافت ان الفريق سيقوم بالعديد من الأنشطة التوعوية في المدارس، متوجها إلى الطلبة والمشرفين والمدرسين لنشر المعرفة حول بنود قانون حماية الطفل، وأثر التنمر الإلكتروني والوحدة على النشء، وفي الجامعة سينظم الفريق أنشطة للطلبة والأساتذة والمسؤولين لشرح مفاهيم قانون حماية الأسرة والتوعية من خطورة التنمر وكيفية التعامل مع المشكلات الاجتماعية.



وفيما يتعلق بالتوعية للمقبلين على الزواج، أوضحت انه يتم بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، حيث يقوم الفريق عبر مجموعة من المختصين بنشر الوعي حول بناء الأسرة وحمايتها من العنف بمختلف أوجهه.



وذكرت ان المجلس الأعلى للأسرة يعمل بمختلف إداراته وأقسامه على نشر الوعي الأسري وتوفير الحماية الاجتماعية لكل أفراد العائلة.