عبدالعزيز الفضلي



استكمل الــوكــــلاء المساعدون المكلفون في قطاعات وزارة التربية استعداداتهم للقاء وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني اليوم الأحد وتقديم خططهم المستقبليــة لتطويــــر المنظومة التربوية.



وكشفت مصادر تربوية لـ«الأنباء»، عن أن الوزير د.عادل العدواني سيطلع على خطة كل قطاع على حدة مع عرض مرئي لما أعده في الخطة بعيدة وقصيرة المدى، مشيرة إلى ان الوكلاء كثفوا جهودهم خلال الأسبوع الماضي لتجهيز الخطة التي ستكون نوعا من الاختبار للوكيل المختص ومدى قدرته على قيادة قطاعه.



وأوضحت المصادر أن الوزير سيطلع في البداية على استعدادات كل قطاع للفصل الدراسي الثاني ومن ثم خطة قصيرة المدى لمدة سنة وأخرى طويلة المدى 4 سنوات، منوهة بأن العدواني دقيق في تطبيق الخطة خلال الموعد المحدد، واضعا الارتقاء بالمنظومة التربوية فوق كل اعتبار.