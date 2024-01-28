دارين العلي



قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. سالم الحجرف بزيارة لمحطتي الشعيبة والزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه. وقد رافق الوزير الوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالتكليف م.محمد العنزي، حيث تم عقد اجتماع مع المديرين والمراقبين والمهندسين في محطتي الشعيبة والزور الجنوبية؛ وذلك لمتابعة اعمال الصيانة والاستعدادات التي يقومون بها استعدادا لموسم صيف 2024.



وألقى الوزير الحجرف كلمة شكر فيها جميع العاملين في قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه على جهودهم التي يبذلونها لتأمين الكهرباء والماء لكل من يسكن أرض الكويت. كما اكد انه يرحب بأي اقتراحات أو ملاحظات من شأنها تجاوز التحديات وتطوير العمل والارتقاء به.



بدورهم، قدم مديرو المحطات عرضا موجزا عن التقنيات المتعددة المستخدمة في محطتي الشعيبة والزور الجنوبية، حيث إن القدرة الانتاجية لمحطة الشعيبة هي 1420 ميغا واط للكهرباء و75 مليون غالون امبراطوري من المياه يوميا، كما تبلغ السعة الإنتاجية لمحطة الزور الجنوبية 5560 ميغاواط للكهرباء و140 مليون غالون امبراطوري يوميا من المياه. وتعتبر محطة الزور هي نقطة الوصل للشبكة الوطنية الكهربائية مع منظومة الربط الكهربائي الخليجي.



كما اطلع الوزير الحجرف على سير العمل في محطتي الشعيبة والزور الجنوبية، وأثنى على الدور الوطني الذي يقوم به شباب الوطن وتفانيهم في أداء مهامهم بأكمل وجه، وحثهم على الاستمرار في إعطاء أفضل ما يملكون من علم ومهارات وتطوير القدرات الفنية، والاطلاع بشكل مستمر على أحدث التقنيات العالمية في مجال الطاقة والمياه.