

حاز نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «بيتك تكافل» قتيبة النصف جائزة الرئيس التنفيذي لعام 2023 في مجال التأمين التكافلي من قبل مجموعة Economics Global المرموقة، تقديرا لمسيرته العملية والعديد من الإنجازات والإضافات الملموسة التي قدمها في مجال التامين التكافلي، علاوة على شخصيته القيادية البارزة التي أسهمت بشكل فاعل في تعزيز نمو أعمال شركة «بيتك تكافل» وجعلتها تتصدر المكانة الرفيعة بين شركات التأمين التكافلي على المستويين المحلي والإقليمي، حيث كان لخبرته دور بارز في دفع عجلة نمو الشركة وتقدمها المستدام، المدعوم بمنظومة من القيم في مقدمتها التفاني والالتزام نحو تحقيق الإنجازات وجودة الخدمة والابتكار.

كما حازت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» على جائزة أفضل شركة تأمين تكافلي لعام 2023 للسنة الثالثة على التوالي في السوق المحلي للكويت من قبل Economics Global، تقديرا لمكانة الشركة في سوق التأمين المحلي ونمو أعمالها وتنامي حصتها السوقية، بالإضافة إلى جهودها المتواصلة في ابتكار حلول تأمينية جديدة، تعتمد على وسائل التقنية الحديثة والتطور التكنولوجي عالي المستوى.

وأبرزت «Global Economics» في منحها الجائزة للشركة، العديد من العوامل الإيجابية المهمة التي تعكس حالة التطور المستمر والتوسع المتزايد في جوانب العمل المختلفة، والالتزام بالمصداقية والاهتمام بالضوابط المهنية والشرعية في تقديم الخدمة والتواصل الدائم مع العملاء. وبهذا الصدد، علق النصف قائلا: تعد هذه الجوائز محفزا لنا ولجميع العاملين في الشركة لمضاعفة جهودنا.

لذا يسرني أن أشيد بالمجهود الجماعي لفريق العاملين في «بيتك تكافل» الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز، وسنواصل المضي قدما معا بتفان لخدمة عملائنا بالابتكار المستمر والتميز التشغيلي.



وأضاف: هذه الجوائز تؤكد تركيزنا على التميز المؤسسي في مختلف المجالات، وإسهاماتنا المتعددة في الأعمال والريادة بقطاع التأمين التكافلي، حيث أصبحت «بيتك تكافل» شركة كويتية الطابع وعالمية الخدمات، تمضي وفق رؤية مستقرة وجهود مستمرة نحو تحقيق أفضل معدلات النمو والإنجاز وتطوير الخدمة وتميز الأداء، مشيرا إلى ان التكريم تقدير للنتائج الملحوظة التي حققتها «بيتك تكافل» وحرص العاملين في الشركة على تقديم ميزة تنافسية عالية لمنظومة الخدمات لتأمينية بمستويات عالمية.



وتحتفي جوائز «Global Economics» بالمؤسسات المالية البارزة في العالم، التي تتميز بمعايير وقدرات عالية في مجالات تخصصها.

وتحظى برامج الجوائز بشهرة عالمية، حيث يتم الاختيار من قبل مجموعة من الاستشاريين البارزين والخبراء المتخصصين في مجال المال والاستثمار والخدمات المصرفية للشركات، وإدارة الأصول والتأمين، لضمان الشفافية والحياد.