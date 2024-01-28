نطالب وزارتي التربية والأوقاف ورجال الدين بالقيام بجهود أكبر لكشف هذا الفكر المتطرف

الاء خليفه

أشادت جمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين بجهود وزارة الداخلية في إحباط المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف دور عبادة ومساجد وحسينيات في البلاد، مثمنة دور رجال الداخلية في سرعة ضبط المتهمين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وأكد رئيس الجمعية فايز العنزي، على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة السياسية، مطالبا في الوقت ذاته اتخاذ كافة التدابير الأمنية خلال الفترة القادمة لمنع حدوث تلك العمليات الإرهابية ووأد الفتنة في مهدها وحماية البلاد من أي مخططات إرهابية مستقبلية.

وشدد العنزي على أن الكويت " عصية " على الإرهابيين والمجرمين والمتطرفين، لافتا الى ان الشعب الكويتي يلتف حول قيادته الحكيمة ويرفض دوما أي محاولات لضرب نسيج الوحدة الوطنية من أي انتماءات مشبوهة المصدر وما التضحيات العظيمة والأرواح الكريمة التي قدمها الشعب الكويتي بكافة اطيافه الاجتماعية في كل المراحل والصعاب التي مرت عليه ومنها بلاشك الغزو العراقي الغاشم إلا خير دليل على تكاتف الشعب خلف قيادته وتضحيته بالغالي والنفيس من أجل أمن واستقرار الوطن.

واضاف قائلا : ما قام به رجال الداخلية من جهود جبارة لضبط افراد الخلية الارهابية قبل قيامهم بأعمالهم الارهابية المخطط لها يؤكد ان الكويت بيد أمينة قادرة على حمايتها والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد والعباد.

ودعا العنزي الله عزوجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه مطالبا وزارتي التربية والأوقاف ورجال الدين بالقيام بجهود أكبر لكشف هذا الفكر المتطرف الذي لا يمت للاسلام بصلة وزيادة الوعي الديني من خلال المناهج الدراسية والخطب الدينية حفاظا على مجتمعنا من أي أفكار تخريبية وإرهابية .