بيروت ـ ناجي شربل



تأهل الأنصار إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس لبنان لكرة القدم، بفوزه على شباب الساحل 3-1 في المباراة التي جرت بينهما ظهر امس الأحد بمجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية في ختام دور الـ16، حيث سجل للأنصار نادر مطر والسنغالي الحاج مالك تال (2) في الدقائق (16 و28 و79) وللساحل علي فقيه في الدقيقة (49). كذلك تأهل النجمة حامل اللقب بفوزه على التضامن صور بهدف نظيف، وذلك على ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون سجله خليل بدر في الدقيقة (45+1).



وعلى ملعب الصفاء في وطى المصيطبة، تأهل العهد حامل لقب بطولة لبنان الموسم الماضي بفوزه على الحكمة بيروت 3-1، حيث افتتح الحكمة التسجيل عبر السنغالي بوكونتا سار في الدقيقة الخامسة، ورد العهد بثلاثة أهداف عبر حسين الزين ووليد شو من «ركلة جزاء» وكريم درويش في الدقائق (23 و25 و35).