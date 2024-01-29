نيودلهي - شافعي سلامة



قال رئيس العمليات في التحالف الدولي للطاقة الشمسية جوشوا ويكليف إن التحالف يتطلع إلى انضمام الكويت إلى عضويته، مؤكدا أن الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة تؤدي إلى إيجاد مزيد من فرص العمل فضلا على القيمة البيئية بتوفير مصدر نظيف للطاقة، مشيرا في هذا الشأن إلى أن الكويت ودول الخليج غنية بتوافر أشعة الشمس التي يمكن تحقيق استفادة كبيرة منها.



وأوضح ويكليف، خلال لقاء مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الكويتية والخليجية في مقر وزارة النفط والغاز الطبيعي الهندية بالعاصمة نيودلهي وذلك ضمن الزيارة التعريفية للوفد الإعلامي إلى الهند، أن التحالف، الذي يضم في عضويته 118 دولة من بينها السعودية والإمارات وعمان والبحرين، حريص على الالتفات إلى المراكز المعتمدة على الطاقة الشمسية المنضمة إليه، وذلك من خلال تقديم الدعم الكبير في البناء المحلي للطاقة اعتمادا على الطاقة الشمسية.



وفيما دعا ويكليف دول الخليج العربي إلى تنظيم الطاقة المتجددة للمجتمعات المحلية وتقديم الدعم في هذا الشأن، أكد أن هناك تعاونا قادما للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، حيث يطمح التحالف إلى تقديم دعمه عبر إلقاء الضوء على المشاريع التي من شأنها تقليل مستوى الكربون وصولا إلى الحياد الصفري.



وأوضح رئيس العمليات في التحالف الدولي لللطاقة الشمسية، أن الاعتماد على الطاقة الشمسية يسهم في تقليل انبعاث الكربون، مشيرا إلى أن هذا هو الدور الأساسي للتحالف عبر مساعدة الدول المتطلعة إلى ذلك في تحقيق أهدافها، ولافتا إلى أن التحالف يعمل مع 13 دولة لإنشاء مراكز لها للاعتماد على الطاقة الشمسية في تحقيق النمو الاقتصادي والبيئي.

التحالف ومستقبل أكثر اخضراراً

التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) هو أول منظمة حكومية دولية تتخذ من الهند مقرا لها، وهو يواصل لعب دور محوري في تعزيز أمن الطاقة وتعزيز سبل العيش المستدامة في جميع أنحاء البلدان الأعضاء فيه، عبر دعم زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية النظيفة والمتجددة لدفع التحول نحو مستقبل أكثر اخضرارا.

ويهدف التحالف إلى وضع القواعد والمعايير التي تنظم الطاقة الشمسية، من أجل نشرها على نحو سريع وواسع النطاق في البلدان الغنية بالإشعاع الشمسي. ويوفر التحالف أدوات عملية وتدابير لبناء القدرات وأدوات مالية مبتكرة، فهو يسعى على سبيل المثال إلى التوفيق بين السياسات العامة والأنظمة والرسوم المطبقة في البلدان، ما يتيح تعزيز الجدوى الاقتصادي لمشاريع الطاقة الشمسية وطمأنة المستثمرين.