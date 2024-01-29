مومباي ـ شافعي سلامة



قال المسؤولون عن مشروع مترو مومباي إنه يمثل نقلة كبيرة توضح مدى الجهود التي تبذلها الحكومة المركزية وحكومة ولاية مهارشترا لتحقيق قفزات في مجال التنمية.



وأوضح المدير التنفيذي (المدني) للمشروع سي إم جادهاف، خلال جولة لوفد من ممثلي عدد من وسائل الإعلام الكويتية والخليجية على مرافق المشروع، وذلك ضمن الزيارة التعريفية للوفد الإعلامي إلى الهند، التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية الهندية بالتعاون مع سفارة الهند في الكويت وفي دول الخليج، إن الخط الثالث من المترو يمتد على مسافة 33.5 كلم تحت الأرض، حيث يؤثر في حياة 3 ملايين من سكان مومباي العاصمة المالية للهند.



وأضاف جادهاف أن الخط الثالث من مترو مومباي يتكون من 27 محطة (26 منها تحت الأرض)، بتكلفة نحو 4.6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هدف مشروع مترو مومباي الأساسي كان العمل على إيجاد حلول لمشكلة السيولة المرورية.



وقدم جادهاف شرحا مفصلا عن التقدم المحرز في المشروع والتحديات الهندسية التي تمت مواجهتها وكيف سيغير مترو مومباي قواعد اللعبة في العاصمة المالية للهند.



وأوضح حرص القائمين على المشروع طوال فترة تنفيذه على ألا تؤثر الأعمال الإنشائية على الحياة المدنية وحركة المرور، مشددا في الوقت نفسه على الحرص على الغطاء النباتي في المدينة حتى أنه كان يتم نقل أي شجرة تتقاطع مع مسار المترو إلى موضع آخر، بحيث لا يتم قطع أي شجرة. كما أشار جادهاف إلى حرص القائمين على العمل على المباني التراثية في مسار المشروع، وعمل الكثير من الإنشاءات بهدف حمايتها خلال عمليات الحفر. وأوضح المدير التنفيذي لمشروع مترو مومباي سي إم جادهاف أنه تم الاعتماد على الخبرات الهندية في تنفيذ المشروع وكذلك على الصناعة الهندية، بحيث كانت جميع المواد والآلات المستخدمة هندية الصناعة، باستثناء عدد من معدات الحفر التي اعتمد فيها على تصنيع أجنبي.



ومن المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من خط مترو مومباي 3، المعروف أيضا باسم Aqua Line، قريبا، وعند اكتماله، سيتألف النظام الأساسي لمترو مومباي من 14 خطا عالي السعة وخط مترو واحد، يمتد بإجمالي 356.972 كيلومترا (24% تحت الأرض، والباقي فوق الأرض) مع 286 محطة.