يمكن للسيارة أن تقطع مسافة تصل إلى 613 كيلومتراً قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها التي تصل سعتها إلى 100 كيلوواط ساعة

توفر منظومة الحركة ذات المحركات المتزامنة بتقنية التحفيز المستمر قوة تصل إلى 639 حصاناً وعزم دوران يبلغ 1130 نيوتن متر





أطلقت بورشه الجيل الثاني من سيارة مكان الكهربائية بالكامل بعد 10 أعوام على إطلاق الجيل الأول. وبفضل تصميمها العصري الحديث وأدائها الفائق والمسافة الطويلة التي يمكن أن تقطعها قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية وأعلى مستويات تعدد الاستخدامات، تلبي سيارتا مكان 4 ومكان توربو الجديدتان متطلبات عملاء بورشه الذين يرغبون بقيادة سيارة SUV.



وقال أوليفر بلومه، رئيس المجلس التنفيذي لشركة بورشه إيه جي أثناء العرض العالمي الأول للسيارة في سنغافورة: ترتقي سيارة مكان الجديدة بمعايير السيارات الكهربائية بفضل الأداء الفائق وتجربة القيادة المبتكرة والتصميم الأنيق.



من جانبه، قال يورج كيرنر، نائب رئيس خط إنتاج سيارة مكان: صممنا سيارة مكان الكهربائية بالكامل لكي تصبح السيارة الرياضية الأفضل في فئتها، وتجهز بورشه سياراتها الكهربائية بالجيل الأحدث من المحركات الكهربائية المتزامنة بتقنية التحفيز المستمر بشكل حصري على المحورين الأمامي والخلفي لتعزيز الأداء وتوليد القوة بكفاءة عالية، وتؤكد الأرقام كفاءة الأداء الكهربائي لسيارات بورشه، حيث تولد سيارة مكان ‎4 قوة معززة تصل إلى ‏408 أحصنة متري، فيما تولد سيارة مكان توربو قوة تصل إلى 639 حصانا، ويبلغ أعلى عزم دوران للسيارتين ‎650 نيوتن متر و1130 نيوتن متر على التوالي، ما يوفر أداء فائقا على الطريق. وتنطلق سيارة مكان ‎4 من السكون إلى سرعة ‎100 كيلومتر في الساعة في ‎5.2 ثوان فقط، فيما تستغرق سيارة مكان توربو ‎3.3 ثوان للوصول إلى سرعة ‎100 كيلومتر في الساعة انطلاقا من السكون، وتبلغ السرعة القصوى للسيارتين ‎220 و260 كيلو مترا في الساعة على التوالي‏.



منصة كهربائية مبتكرة بتصميم 800 فولت



توفر بطارية الأيون ليثيوم المثبتة أسفل هيكل السيارة الطاقة للمحركات الكهربائية بسعة تبلغ ‎100 كيلوواط ساعة، حيث يمكن للسيارة استخدام ‎95 كيلوواط ساعي بشكل فعلي، وتعتمد المنصة الكهربائية ‎Premium Platform Electric‎ بقوة ‎800 فولت على البطارية عالية الجهد بشكل أساسي والتي استخدمتها بورشه للمرة الأولى في سيارة مكان الجديدة. وتصل طاقة شحن البطارية بالتيار المستمر إلى ‎270 كيلوواط ويمكن شحن البطارية من 10‏% إلى 80‏% خلال ‎21 دقيقة في محطة الشحن السريع الملائمة. وفي محطات الشحن التي توفر قدرة شحن تبلغ ‎400 فولت، يتيح المحول عالي الجهد شحن البطارية التي تصل قدرتها إلى ‎800 فولت بمحول الطاقة من خلال تقسيمها إلى قسمين وشحن كل منهما بقدرة شحن تبلغ ‎400 فولت، مما يمكن شحن البطارية بكفاءة بقدرة تصل إلى ‎135 كيلوواط دون الحاجة إلى شاحن البطارية عالي الجهد. كما يمكن شحن البطارية بالتيار المتردد بقوة تصل إلى ‎11 كيلوواط من خلال المنافذ الكهربائية في المنزل‏.



ويمكن استعادة ‎240 كيلوواط من طاقة البطارية من خلال المحركات الكهربائية أثناء القيادة، فيما تسهم علبة الطاقة المتكاملة في تعزيز أداء سيارات مكان الجديدة من خلال الحد من وزن السيارة والمساحة اللازمة لتخزين المكونات الكهربائية. وتتألف منظومة الشحن المبتكرة من ثلاثة مكونات تشمل شاحن التيار المتردد وأداة رفع درجة الحرارة ذات الجهد العالي ومحول الطاقة DC/DC. ويمكن لسيارة مكان ‎4 أن تقطع مسافة ‎613 كيلومترا قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية، فيما تصل المسافة التي يمكن أن تقطعها سيارة مكان توربو قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية إلى ‎591 كيلومترا‏.



تصميم رياضي وخطوط تشبه سيارات كوبيه



يضفي غطاء المحرك المنخفض وجوانب السيارة بتصميمها الذي يوحي بالقوة مظهرا ديناميكيا على السيارة عندما تكون بحالة السكون. وتم تجهيز سيارة مكان الجديدة بعجلات قياس ‎22 بوصة وإطارات بتصميم متداخل. أما قاعدة العجلات التي يزيد طولها بـ ‎86 مم عن الطراز السابق، فتم تجهيزها بأجزاء معلقة قصيرة في الأمام والخلف. وتجهز السيارة بنوعين من المصابيح الأمامية وتشمل مصابيح الإضاءة العلوية المسطحة المجهزة بـ 4 مصابيح للإضاءة النهارية مدمجة في جوانب السيارة تبرز عرض السيارة الكبير، فيما تم تثبيت المصابيح الأمامية الرئيسية بتقنية ‎matrix LED‎ كتجهيز اختياري أسفل مقدمة السيارة. ويتناغم خط السقف الذي تمتاز به بورشه مع النافذة الخلفية المسطحة وحواف الأبواب الجانبية المميزة غير المجهزة بإطار لتعزز التصميم الرياضي الأنيق للسيارة، فيما تضفي الخطوط الجانبية للسيارة المميزة مظهرا يوحي بالقوة على مؤخرة السيارة.



مدى أكبر



تجمع بورشه بين الخصائص المميزة للعلامة التجارية وسمات الديناميكية الهوائية التي تسهم في زيادة المسافة التي يمكن أن تقطعها السيارة قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية. وبفضل تجهيزات الديناميكية الهوائية النشطة من بورشه والتي تعتمد على المكونات المتكيفة والثابتة، ومعامل السحب الذي يبلغ ‎0.25، توفر سيارة مكان الجديدة تجربة قيادة سلسة، مع الحفاظ على المسافة التي يمكن أن تقطعها قبل الحاجة إعادة شحن البطارية والحد من استهلاك الطاقة.



نظام الحوسبة والاتصال الفائق



تم تجهيز سيارة مكان بالجيل الأحدث من شاشات العرض ونظام التشغيل الذي يوفر ثلاث شاشات بما فيها لوحة العدادات قياس ‎12.6 بوصة بتصميم منحني وشاشة العرض المركزية قياس ‎10.9 بوصات. ويمكن للراكب الأمامي عرض المعلومات أو تعديل إعدادات نظام المعلومات والترفيه من خلال الشاشة الاختيارية قياس ‎10.9 بوصات. كما توفر تجربة قيادة بورشه - للمرة الأولى - شاشة العرض على الزجاج الأمامي المجهزة بتقنية الواقع المعزز، حيث يتم عرض المكونات الافتراضية مثل إشارات التنقل وكأنها على أرض الواقع. ويتم عرض الصورة كما لو كانت على مسافة ‎10 أمتار بحيث تشبه شاشة عرض قياس ‎87 بوصة‏.



ويعتمد الجيل الجديد من نظام المعلومات والترفيه على نظام التشغيل ‎Android Automotive OS‎‏، فيما يرتقي نظام بورشه لإدارة الاتصالات الذي يأتي كتجهيز أساسي في سيارة مكان الجديدة بأداء الحوسبة إلى مستوى جديد‏.



نظام توجيه المحور الخلفي ومخدات ثنائية الصمامات



تم تجهيز سيارتا مكان ‎4 ومكان توربو بنظام الدفع الرباعي، حيث يتم التحكم بالمحركين الكهربائيين بنظام الطاقة الإلكترونية في الوقت الفعلي تقريبا. ويعمل نظام بورشه لإدارة السحب والذي يتم التحكم فيه إلكترونيا بسرعة أكبر بنحو 5 مرات من نظام الدفع الرباعي التقليدي ويمكنه الاستجابة للانزلاق خلال ‎10 ملي ثانية. ويتم توزيع القوة التي يوفرها نظام الدفع الرباعي بالاعتماد على برنامج القيادة، فيما يسهم نظام بورشه لتوجيه العزم بلاس، الذي يتضمن القفل التفاضلي الإلكتروني على المحور الخلفي، في تعزيز قوة السحب وثبات القيادة والديناميكية الجانبية في سيارة مكان توربو‏.



وتوفر طرازات مكان التي يتم تجهيزها بنظام التعليق الهوائي، والذي يأتي كتجهيز أساسي في سيارة مكان توربو، نظام بورشه للتحكم بالتعليق النشط. ويمكن تعزيز هذا النظام بالنوابض الفولاذية كتجهيز اختياري. وتم تجهيز نظام بورشه للتحكم بالتعليق النشط بمخدات ثنائية الصمامات، ما يزيد مدى التحكم بين الراحة والأداء الفائق بشكل كبير، ويجعل الاختلاف في الأداء أكثر وضوحا عند تغيير برامج القيادة‏.



وتم تجهيز سيارة مكان لأول مرة بنظام توجيه المحور الخلفي الاختياري بزاوية توجيه قصوى تبلغ 5 درجات، مما يجعل دائرة انعطاف السيارة بقطر ‎11.1 مترا عند القيادة داخل المدينة وعند المناورة. كما يوفر نظام توجيه المحور الخلفي ثباتا كبيرا للسيارة عند القيادة بسرعات عالية بفضل تناغمه مع نظام توجيه المحور الأمامي الدقيق الذي تمتاز به العلامة التجارية‏.