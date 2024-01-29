وقعت الجامعة العربية المفتوحة، ممثلة بمقرها الرئيس، اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة الوطنية العالمية للخدمات التعليمية والتدريب NEST الذراع الأكاديمية للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا NTEC، اتفق خلالها الطرفان على إطلاق عدة مشاريع لتحقيق الرؤية المشتركة في تمكين واستثمار التقنيات الحديثة المتقدمة لخدمة العملية التعليمية والتدريبية، ما يعد الاتفاقية منارة للتقدم في ميادين التعليم والتكنولوجيا.



وقال أ.د.محمد بن إبراهيم الزكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة في الوطن العربي: نسعى من خلال التعاون إلى تمكين الطلبة في الكويت والعالم العربي من المهارات الحديثة التي يتطلبها سوق العمل المعاصر خلال توفير بيئة تعليمية تواكب التطورات العالمية عبر تقديم تجربة تعليمية متكاملة تضمن لهم النجاح والتميز في المستقبل، مشيرا إلى أن تفعيل الاتفاقية سيخضع إلى لجان مشتركة ستعمل على رسم خطط تفصيلية لمجموعة واسعة من المبادرات التي ستسهم في تنمية مهارات الطلبة وتعزز قدراتهم العملية والنظرية خلال إعدادهم في التعامل مع التحديات التكنولوجية المستقبلية.



من جانبه، أكد طارق العون رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العالمية للخدمات التعليمية والتدريب أن أهمية الاتفاقية تكمن في دعم وتطوير البيئة التعليمية خلال نشر وتطبيق أحدث التقنيات التعليمية في القطاع، ما يسهم في تحسين تجربة التعلم والتأثير الإيجابي على النتائج التعليمية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير وتنفيذ مجموعة من المشاريع التي لا تقتصر فائدتها على الشركة والجامعة فحسب، بل تمتد لتشمل المجتمع الكويت بأسره.



جدير بالذكر أن الجامعة العربية المفتوحة، رائدة التعليم المدمج في الوطن العربي والتي تنتشر عبر تسع دول عربية بشراكة مطلقة مع الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة، هي ثمرة المساعي النبيلة للأمير طلال بن عبدالعزيز، طيب الله ثراه، منذ 2002، ولم تتوقف عند حدود رسالتها التعليمية.