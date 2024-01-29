أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة عن انطلاق النسخة الأولى من برنامج «إنبات» الذي يوفر لخريجي الجامعات فرصة لاكتساب مهارات لم يتعرفوا عليها أثناء الدراسة ويعتبرها أصحاب العمل مهمة لمسيرة مهنية ناجحة.



ويوفر برنامج «إنبات»، الذي تستضيفه الجامعة الأمريكية في الكويت، مساحة تعلم تشمل الجميع وتحفز الشباب على التشارك والتعاون بهدف التدرب على المهارات التي تشكل لديهم القدرة على المرونة والتكيف، بالإضافة إلى حل المشكلات بشكل مبتكر والتواصل بفاعلية في بيئة العمل.



ويمتد البرنامج على مدى ثمانية أسابيع وقد وضع بالتعاون مع en.v، وهي مجموعة لها خبرة في تصميم البرامج التدريبية التي تركز على مد الجسور بين أفراد المجتمع باختلاف أطيافهم بهدف تعزيز التعاون والتواصل فيما بينهم.



وبهذه المناسبة، قالت نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة إيمان العوضي: سعداء بإطلاق النسخة الأولى من البرنامج الذي نتطلع لتنظيمه بشكل سنوي لخريجي الجامعات، ويعكس البرنامج التزام شركة المشاريع تجاه الشباب ويوفر بيئة يستطيعون من خلالها اكتساب القدرة على التكيف والمهارات التي تساعدهم على النجاح في حياتهم المهنية والشخصية، بغض النظر عن اختياراتهم المستقبلية للعمل في القطاع العام أو الخاص أو في المجالات الفنية والعمل الحر. ما يميز «إنبات» عن غيره من برامج التطوير المهني هو أننا نسعى إلى تعزيز قدرات المشاركين من الجانبين الحسي والفكري ليتمكنوا من التكيف أينما اختاروا العمل في المستقبل.



ويشارك 20 شابا وشابة من حديثي التخرج في برنامج «إنبات» هذا العام، وقد قامت منظمة en.v بإعداد 8 مدربين من أصحاب الخبرة في القطاع الخاص ليساعدوا المشاركين في بناء قدراتهم على التعاون والتشارك والقيادة في بيئة العمل ويتضمن البرنامج 4 مواضيع أساسية هي التفكير النقدي، التواصل الفعال، التفكير التصميمي، بيئة العمل والمهارات التطبيقية.



وشركة مشاريع الكويت القابضة شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونجحت استراتيجية شركة المشاريع على مدار أكثر من 30 عاما، وهي الاستراتيجية القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.



وتنشط مجموعة شركة المشاريع في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الصناعة والتعليم وللمجموعة حصص ملكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.