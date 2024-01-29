

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن اعتذارها رسميا عن عدم المشاركة في فيلم «ديجافو» الذي كان مقررا تصويره خلال ديسمبر الماضي، إلا أن الشركة المنتجة لم تتخذ أي خطوات جادة لبدء التصوير.



ونشرت حورية عبر حسابها الخاص في «فيسبوك» صورة لها وعلقت عليها: «السلام عليكم خبر مهم جدا بعتذر رسميا عن فيلم (ديجافو) لعدم المصداقية في التعامل».



وكانت فرغلي قد نشرت من خلال حسابها بـ«إنستغرام» مقطع فيديو، زفت فيه خبرا سارا بالنسبة إليها، حيث قالت: «أنا لسه ماضية فيلم اسمه (ديجافو) مع المخرج عيد العربي والمنتج أيمن فهمي، يمكن تستغربوا إشمعنا دلوقتي هدخل سينما، بس أنا كان معروض عليا أعمال سينمائية كتيرة لكن مفيهاش جديد، أنا قدمت أدوار كتير لكن معملتش الدور دا قبل كده».