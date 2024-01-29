

يحيى حميدان



أكد المنسق الإعلامي لفريق الكرة بنادي التضامن خالد الشريكة جاهزية «العنيد» دون وجود غيابات للقاء اليوم أمام الجهراء في ختام الدور التمهيدي من مسابقة كأس سمو الأمير.



وأضاف الشريكة، في حديث خاص مع «الأنباء» أن التضامن يطمح الى تجاوز الجهراء اليوم رغم صعوبة المهمة أمام فريق يلعب بالدوري الممتاز ويمتلك لاعبين مميزين، مشيرا إلى أن صفقات «العنيد» الجديدة، وهم الخماسي: المدافعان الشقيقان مبارك وفيصل سعيد والسنغالي عمر ويد والبرازيلي لويس فرنانديز والسنغالي كيتا، ستكون متاحة للمدرب البرتغالي ميغيل ليال.