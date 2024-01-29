ألقت ناشطتان بيئيتان الحساء على الزجاج المصفح الواقي الخاص بلوحة «الموناليزا» في متحف اللوفر في باريس امس، مبررتين خطوتهما خصوصا بالرغبة في تعزيز «الحق في غذاء صحي ومستدام»، وفق صحافي من وكالة فرانس برس.



وفعل متحف اللوفر خلية أزمة، مع إخلاء الصالة التي تعرض فيها «الموناليزا» على الفور وتنظيفها.



وجرى تبني هذه الخطوة في بيان وفق وكالة فرانس برس من مجموعة تسمى «الرد الغذائي»، تقدم نفسها على أنها «حملة مقاومة مدنية فرنسية تهدف إلى إحداث تغيير جذري في المجتمع على المستوى المناخي والاجتماعي».



وأشارت المجموعة إلى أن إلقاء الحساء على «الموناليزا» يشكل «بداية حملة مقاومة مدنية، تحمل مطلبا واضحا ومفيدا للجميع: الضمان الاجتماعي للغذاء المستدام».



واستهدفت سلسلة عمليات في الأشهر الماضية أعمالا فنية في متاحف عدة حول العالم.