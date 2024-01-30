أشاد المدير الفني لمنتخب الأردن الحسين عموتة بلاعبيه بعد التأهل لدور الثمانية لكأس أمم آسيا لكرة القدم بالفوز على العراق 3-2 امس الإثنين.



وصرح عموتة عقب اللقاء: «لقد كانت مباراة نارية وجنونية ولم تكن سهلة على الإطلاق خاصة أن منتخب العراق فريق قوي ومنظم».



وأضاف المدرب المغربي: «لاعبو الأردن قدموا ملحمة بطولية ولكن هذا لا ينفي أننا ارتكبنا بعض الأخطاء مثل إهدار الفرص في الشوط الأول والارتباك تحت الضغط الهجومي لنستقبل هدفين خلال وقت قصير في الشوط الثاني». وتابع: «لكن طرد المهاجم العراقي كان نقطة تحول كبيرة في المباراة لأنه كان يشكل إزعاجا كبيرا لدفاعنا ونجحنا في استغلال النقص العددي بضغط هجومي قوي حتى الدقائق الأخيرة».



وأتم عموتة: «لقد لعبنا بكل جدية وإصرار وتحلينا بالصبر ولم نفقد الأمل وسجلنا هدفين في الوقت بدل الضائع، والتأهل بهذا السيناريو ميزة إيجابية للغاية على المستوى الذهني ستساعد الفريق في الأدوار القادمة».



ويستعد منتخب الأردن لمواجهة طاجيكستان مفاجأة البطولة في دور الثمانية بمباراة ستقام في 2 فبراير المقبل على ملعب أحمد بن علي بنادي الريان.



من جانبه، رفع نجم «النشامي» ومهاجم مونبيلييه الفرنسي موسى التعمري راية التحدي بعد التأهل لربع نهائي البطولة، وقال: «نبارك لجمهورنا في الأردن والذين تواجدوا في المدرجات والحمد لله ثقتهم بنا لم تذهب هباء».



وأضاف: «الفرق الكبيرة قادرة دائما على العودة في أي وقت وهذا كان محور حديثي مع اللاعبين بعد تقدم المنتخب العراقي علينا بنتيجة 1-2 وبالفعل كنا قادرين على العودة وكافحنا حتى آخر دقيقة».



وختم التعمري: «أشكر وسائل الإعلام والمسؤولين في الأردن، وبإذن الله سنصل للمباراة النهائية».